Renato Tapia, el ‘Capitán del futuro’

– En una entrevista radial le preguntaron a Luis Advíncula quién era el administrador del grupo de WhatsApp de la selección, y contestó: “¿Quién más? El ‘Capitán del futuro’… Renato Tapia”.

El mediocampiesta de la selección peruana y Feyenoord de Holanda, Renato Tapia, confesó que jamás imagino clasificar a un Mundial tan pronto, y comentó que acceder a octavos de final en Rusia 2018 será muy complicado, pero confía en el plantel de la ‘blanquirroja’.

El propio Tapia le cuenta el origen de su apodo y se ríe. La ocurrencia de su compañero de la selección peruana se asentó cuando su seleccionador Ricardo Gareca confirmó que “Renato tiene cosas de líder. Es un chico que habla y hasta los grandes lo escuchan”.

Sin embargo, el volante central de 22 años se encarga de recordar que “la cinta le pertenece merecidamente a Paolo Guerrero, y se lo respeta. Si en el futuro me toca, ojalá lo haga bien. Pero este equipo tiene más de un líder, y eso es bueno para lo que se viene”.

Lo que viene es la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™. Un desafío que los incas no afrontan desde 1982, ¡cuando ni Tapia ni sus compañeros habían nacido!

“Hay gente que aún no cree que estaremos en Rusia”, reconoce Tapia, que también puede jugar de mediocampista por derecha y hasta de zaguero central.

“Yo mismo, cuando llegué a Holanda con 18 años, no me imaginaba que alcanzaría tan rápido la selección, y menos que clasificaría a un Mundial. Lo soñaba, pero hacerlo realidad parecía muy lejano”.

De envidiar a ser envidiado

Es más, no había debutado con el Twente ni en la selección absoluta cuando debió convivir con las celebraciones holandesas durante Brasil 2014. “El día que terminaron terceros armaron una fiesta hasta las 4 de la mañana y los envidié. Me preguntaba cuando nos tocaría a nosotros”.

Ahora son los holandeses quienes envidian a Tapia, quien desde 2016 milita en el Feyenoord. “No hablan del tema porque siguen dolidos por la eliminación, pero le dan mucho mérito a nuestro logro. ¡Algunos de mis compañeros hasta prometieron apoyar a Perú!”, dice risueñamente.

Nicolai Jørgensen no será uno de ellos. El delantero estará en la vereda opuesta cuando Perú debute ante Dinamarca el 16 de junio en Saransk. “Somos amigos y ya arreglamos intercambiar camisetas, pero no habrá apuestas. Los dos sabemos que será un partido durísimo y clave”.

Invitado a calificar del 1 al 10 el grado de dificultad del Grupo C, que además integran Francia y Australia, Tapia no duda. “¡10! Nada fue ni será fácil, y nunca vamos de favoritos. Ninguno de nosotros estuvo en un Mundial, no sabemos cómo se juega”.

Eso no quiere decir que se ponga un techo y hasta admite mirar lo posibles cruces de octavos de final. “¿Y por qué no? Dependerá si somos primeros o segundos en la zona. Los papeles en la previa no importan, importa lo que pase en la cancha. Y ahí nos sentimos preparados para el desafío”.

Tapia, a dos toques

¿Por qué nunca jugó en el fútbol peruano?

“En mi club de formación sólo había divisiones menores. A los 15 jugué el Sudamericano Sub-17 y luego me probé en el Liverpool, donde me rechazaron porque no sería lo suficientemente alto para ser defensor, y en el Tottenham. Al año siguiente, mi club firmó un convenio con el Twente, viajé y quedé. Desde entonces sigo en Holanda”.

¿Cómo se define como futbolista?

“Tengo mucha confianza, soy ‘conchudo’ (sinvergüenza) y de buen pie. Prefiero jugar de volante central, pero me adapto a lo que me pida el entrenador”.



¿Sabías que…?