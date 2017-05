¿Sabes Quien Eres? Averiguarlo en el Horóscopo Chino

La Rata: 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Animal valiente, inteligente, sobrio y provisto de recursos. Posee gran astucia, es ágil y se las ingenia para encontrar siempre una albergue abundante para sus necesidades. Es saludable y prudente. Se dice que la Rata encuentra sus alimentos sólo en los lugares donde hay prosperidad y riqueza, de modo que donde quiera que este animal establezca su morada habrá abundancia. Su principal cualidad es la intuición, la astucia y la osadía. Poseen una gran creatividad y una impresionante capacidad de invención. Ante los grandes obstáculos, se diría que parecen achicarse; no obstante, esa detención en la que se mantienen por espacio de unos minutos, les sirve para planear el ataque más eficaz. Porque también cuentan con un espíritu aventurero y son las personas más seductoras del Horóscopo Chino. Si alguien se atreve a enfurecerlas se enfurecen rápidamente y contraatacan con evidente fiereza . Pueden resultar bastante celosas en el amor y, sobre todo, en las cuestiones sexuales. Viven intensamente el presente, y cualquier acontecimiento que se presenta se transforma en el acto en un motivo capaz de hacerlas luchar hasta resolverlo. Prefieren vivir de su ingenio que del trabajo práctico. El dinero les quema en las manos; sin embargo, no lo derrochan. Sienten una tendencia especial a lo intelectual, son sentimentales y muy generosas con las personas que aman. Son compatibles con casi todos los animales del Horóscopo Chino, excepto del caballo.

El Buey: 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Íntimamente asociado con la agricultura, el trabajo y la paciencia. También es relacionado con las estaciones de la siembra. Siempre va hacia delante con paso firme y lento pero muy seguro y constante. Animal perseverante de gran fortaleza física, posee mucha energía vital. Es considerado un animal sagrado en el Oriente. Es de mal augurio comerlo. Son personas amables y pacientes, que corren el peligro de ser consideradas algo excéntricas. Pero saben inspirar confianza en las personas que los rodean. Suelen mostrar una gran habilidad manual, realizan un gran número de creaciones. Resultan poco habladores, porque escogen meditar sus opiniones y no precipitarse en las respuestas aunque se les apure. Llegan al éxito sin tener que desarrollar un gran esfuerzo, sin que importe el objetivo o la materia que estén tocando. Tardan en enfurecerse; sin embargo, cuando esto sucede, estallan violentamente. Son espectadores y tienden a buscar aislamiento. Los ideales pueden empujarles hasta el apasionamiento. La familia es en ellos un asunto fundamental.. Detestan cualquier forma de modernismo, y mucho más si surge en su morada. Sus oficios y carreras preferidas son los negocios. Dado que son inteligentes y hábiles con las manos podrían llegar a ser cirujanos. También sirven para viajar, siempre que su salud no presente altibajos

El Tigre: 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Con extraordinaria inteligencia, lleno de habilidades y de poder. Consigue el respeto de los demás animales. Instaura su madriguera donde ha encontrado suficiente alimento para el año. Se le considera un animal precavido, que siempre guarda para el futuro. Luchador enérgico por su supervivencia. Las personas tigres son independientes, obstinados y duros. Son considerados muy afortunados, ya que su signo representa la suerte. Son audaces y valientes, piensan profundamente antes de emprender cualquier cosa. Su sensibilidad y codicia les lleva a comportarse algunas veces con desconfianza y egoísmo. Son líderes .. Procuran hallarse al margen en las cuestiones que no les afectan. Materialmente es imposible resistirles por su grandioso carácter y una poderío natural. Las personas que los rodean tienden a respetarlos inconscientemente. Desean ser obedecidos, pero les desagrada obedecer. Se les considera testarudos y amigos de las discusiones. Les atrae la cocina o cumplir el papel de ejecutivos. Buscan l trabajos arriesgados. No les llama la atención la fortuna, ya que eligen la acción. Sensibles y apasionados en el amor. Sus romances acostumbran a resultar turbulentos. Su pareja ideal es un caballo honesto, un dragón prudente o con un perro idealista. Las peores serían una serpiente sabia y un mono malicioso.

El Conejo: 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Es símbolo de fertilidad, asociado con la madre, símbolo de moral y longevidad. Se le relaciona con la Luna. Es un animalito que busca seguridad, serenidad y comida para su cría. Es silencioso y se puede decir que dócil y humilde. A veces tierno y tímido, con miedo. Aunque es huidizo, se le puede domesticar. Representa la humildad y la bondad. Los nacidos en el año del conejo hablan con elocuencia y disponen de las palabras para persuadir a los demás con habilidad, sin que ello vaya en contra de su idea de no querer lastimar los sentimientos ajenos. Resulta casi imposible que pierdan el control de sí mismos y son ambiciosos y muy prudentes. Sus vidas acostumbran a ser hogareñas, deleitables y refinadas. Sienten una inclinación a cumular conocimientos, pero se muestran monstruosamente superficiales a la hora de asimilarlos. Caen en la vanidad, sin que se den cuenta de ello. Pueden llegar a entusiasmarse peligrosamente por el juego, aunque saben retirarse a tiempo.. Su peor rival es la nostalgia. Les gusta estar rodeados de personas, disfrutan asambleas en compañía de muchas amistades. Pero son superficiales. Aguantan lo indecible antes de disgustarse, porque su naturaleza les ha hecho pacíficos. Su meta es vivir tranquilamente, sin altibajos de ninguna clase. Algo que no les sucede a las mujeres conejo cuando se ponen obstinadas; pero que saben cómo transformar esta aparente debilidad en un arma de seducción. Son grandes hombres de negocio y respetarán hasta el final la letra de un contrato. La justicia les ofrece grandes oportunidades. En Asia se confunde el gato con el conejo y la liebre, de acuerdo con los países. Porque estos tres animales son considerados la representación de lo sobrenatural, del hechizo y de la brujería

El Dragón: 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

En la astrología oriental el Dragón es el rey de los animales y en el pensamiento Chino, el Dragón es el regente de todos los animales del mundo. Posee la potencia de los cinco elementos dentro de sí mismo. Con sus cinco garras en cada pata ha sido símbolo de las cinco casas imperiales chinas. Simboliza la sabiduría, el entendimiento más profundo, el corazón más elevado y la virtud más incorruptible. Los seres humanos nacidos bajo la influencia del año dragón son honestos, cuentan con una buena provisión de coraje y pueden considerarse unos héroes. Para alcanzar esa condición tienen que suavizar todos los defectos. Lo primordial es que son enérgicos y disfrutan de una excelente salud .En los países asiáticos se cree que a los nativos de este signo les acompañan la prosperidad y una larga vida. Tal vez por el hecho de que suelen dedicar sus energías a objetivos idealistas y se hallan capacitados para hacer frente a los trabajos más complicados, en todos los cuales obtendrán el éxito. Pero tienden a estimularse en exceso y a hablar más de lo aconsejable en el mundo social. En ocasiones se preocupan obsesivamente por motivos absurdos. Son minuciosos, inteligentes, tenaces, serviciales y generosos. Las profesiones preferidas para ellos están relacionadas con el arte, la religión, la milicia, la medicina y la política. Pueden provocar grandes pasiones amorosas, pero ocasionalmente se entregarán a otra persona de una forma total . Pueden unirse a la mayoría de los animales del Horóscopo Chino, pero jamás con la irónica serpiente.

La Serpiente: 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Es considerado por los chinos un animal que posee sagacidad y astucia, prevención y destreza. Es un animal temido, de pocos amigos. Puede esconderse fácilmente simulando otra cosa para atacar a su presa. Ha sido símbolo de la inteligencia y la sabiduría, como también ha significado el mal, la decepción y la corrupción moral. Los nacidos en el año de la serpiente poseen el don de la sabiduría. Pero para los asiáticos significa que conocen la mejor manera de adaptarse al papel que les ha tocado jugar en la vida. Su aspecto físico resulta atractivo, sobre todo en los individuos del sexo femenino. Su discreción y la frialdad consigue que no tengan grandes problemas económicos , en el caso de sufrirlos, encuentran la manera más rápida de remediarlos. No obstante, muestran una peligrosa inclinación a ser egoístas y presuntuosos. Algo que no quita para que resulten románticos y seductores. También son personas intelectuales, filosóficas y cerebrales. Son tacaños por naturaleza. Buscarán carreras y oficios sin grandes riesgos. Y en el amor y en el sexo se mostrarán realmente como son: sabios, hermosos y dañinos. Dañinos porque su sentido de la posesión es total, lo que va unido a unos celos espantosos. Podrían ser los protagonistas de las grandes tragedias orientales. La felicidad la encontrarán con las personas búfalos. Sin embargo, tendrían que huir horrorizados ante los tigres sino quieren ser devorados en el acto

El Caballo: 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

El Caballo:Este animal representa la velocidad y la gracia del movimiento. Gran coordinación, belleza y nobleza. Tiene un porte elegante y un andar garboso. Es un animal dócil, amigable y muy fiel. Símbolo de la solidaridad y la colaboración. Es un animal suspicaz y astuto.

Las personas que se hallan bajo la influencia del año caballo son optimistas, comunicativas y sociables. Con facilidad llegan a convertirse en las más populares y amadas por las personas que las rodean. Al mismo tiempo son bastante independientes, son las que necesitan con mayor intensidad proceder con completa autonomía. No acostumbran atender las recomendaciones de otros, prefieren conducirse por su cuenta. Disponen de un fuerte temperamento y llegan a chocar apasionadamente en sus relaciones sociales y laborales. Olvidan con facilidad los agravios al repudiar el rencor. Son impacientes y dicen cosas de las que luego se arrepienten. Disponen de unas dosis significativas de tranquilidad. Poseen habilidad para la política, las finanzas y el trabajo en general. Sin embargo, se comportan de una forma imprevisible y sus cambios son casi permanentes. En sus relaciones con el sexo opuesto, muestran debilidad. Se encuentran inclinados a entregarse completamente en el amor pero los enfurece la desconfianza y los celos. Los caballos jamás deben unirse a las ratas, debido a que en seguida se producirá batalla con las peores consecuencias para los primeros .

El Carnero: 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Este animal habita en lugares distantes, remotos. Los chinos lo relacionan con los monjes, con los hombres que se retiran como ermitaños. Es un animal que se esconde en el monte. Los cabritos cuando son amamantados por su madre se arrodillan para agradecer su respeto. Es símbolo de obediencia y respeto. Son proveedores para los otros animales. Los individuos que se encuentran favorecidos bajo el signo de la cabra son amables e inteligentes. Poseen un sentido artístico que les es innato, por lo que podrían vivir fácilmente por medio de cualquiera de las bellas artes. Pero son inconstantes, y no se centralizan un solo objetivo. Al mismo tiempo anhelan vivir plácidamente y rodeados de belleza. Son elegantes, generosos y conocen los medios para ganarse excelentes amistades. La falta de confianza en sí mismos les lleva al pensamiento, y a veces se dejan arrastrar por los hechos y llegan a vivir de los demás. Lo cierto es que desconfían de su suerte, y sus familiares y compañeros terminan desesperados ante los caprichos de las personas cabras. Desean ser llevados de la mano, acaso para convertirse en el centro de atención de todos aquellos que los conocen. Con frecuencia se hacen religiosos, brujos y hasta componentes de las sectas imposibles. Carecen de sentido de la responsabilidad y de iniciativas. Lo suyo es obedecer, seguir el camino que marcan los otros. Podrían triunfar como artesanos, ya que disponen de unas manos hábiles y de un sentido de la belleza material. La cabra lo tiene muy difícil para congeniar con los otros animales del Horóscopo Chino. Además, en ningún momento debería

relacionarse con el búfalo.

El Mono: 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Este animal reúne muchas características humanas. En la India es considerado sagrado porque imita al humano y refleja las flaquezas humanas al igual que sus hábitos. Es símbolo de buena suerte, felicidad y jovialidad. Son muy rápidos, inteligente y habilidoso. El alimento, que es su mayor codicia, siempre lo consiguen. Es hábil, siempre se halla en continuo movimiento, es ingenioso y, especialmente, resulta malvado. Cuando creemos que le hemos amaestrado, nos sorprende con una acción desagradable que puede echar por tierra todas nuestras esperanzas. Algo parecido sucede con las personas nacidas en estos años que los asiáticos llaman del mono. Por otra parte, son originales e ingeniosos. Poseen un gran sentido común y disponen de una importante carga de erotismo. Cuando les interesa son capaces de adoptar una actitud fría y desapasionada. Les gusta dirigir y mandar y están muy capacitados para desarrollar y dirigir empresas de gran envergadura. Su peor defecto es que se deprimen de una forma espontánea ante las dificultades poco significativas, salvando otras de incuestionable gravedad. juguetones, detallistas y vanidosos, poseen una importante carga de maldad. Con respecto a su personalidad nunca se sabrá que reacción van a mostrar en cualquier momento. A veces. ni ellos mismos se conocen en este terreno. Se hallan dotados para el circo, el teatro, el cine, la televisión y la política, siempre que lleven al lado alguien que prevenga sus caprichos. En las cuestiones amorosas, los monos deben respetar a los tigres ante el riesgo de recibir un zarpazo mortal si se pasan con sus bromas. Los demás animales les aguantan bastante bien, en especial el dragón y la rata.

El Gallo: 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Este animal se le considera de gran honorabilidad y muy sobresaliente. La naturaleza lo ha dignificado poniéndole una corona natural, su cresta. Ha nacido para pregonar la llegada de la aurora y anunciar el sol naciente. Representa liderazgo y autoridad, por su postura y entereza. Posee seguridad en sí mismo, defiende su territorio valientemente y es capaz de dirigir a los demás de su clase. Los nacidos en el año del gallo se encuentran repletos de fuego y de entusiasmo. Son extrovertidos y solitarios. No tienen problema para decir lo primero que les pasa por la cabeza debido a su espontaneidad y a que les duele guardar una respuesta. Como el trabajo les entusiasma, se encuentran siempre ocupados. Suelen echarse sobre los hombros más tareas de las que pueden realizar. Se notan profundamente fracasados al comprobar que no pueden obtener sus objetivos y tienen poca confianza en las personas que les rodean, debido a que se creen depositarios de la verdad y de la solución más eficaz para cada inconveniente. Son agresivos, bastante conservadores y egoístas en demasía. Aman el hecho de soñar y meditar. Es posible que si se le presenta la ocasión realicen lo que dicen, por ejemplo, demostrar su valentía, pero lo normal es que exageren en su versión de los hechos. Los gallos están bien dispuestos para las tareas agrícolas y para todas aquellas profesiones que exijan permanecer en contacto con las gentes. En las cuestiones amorosas llegan a hacerse mucho daño, y con frecuencia desilusionan a sus parejas. Serán muy dichosos con los búfalos, las serpientes, los dragones… ¡Pero por nada del mundo han de aceptar la compañía de los gatos!. Se cuenta una leyenda en Asia referente a que una pareja de gallos es capaz de hacer la vida imposible a cualquiera

El Perro: 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Este animal se le asocia con la amistad incondicional hacia su amo y las personas que convivan con él. Se le ha considerado el mejor amigo del hombre en todas las épocas y regiones del mundo. Su fidelidad y lealtad las muestra defendiendo su casa y sus habitantes. Es cariñoso, protector y genuino en su naturaleza. La mejor cualidad de los nacidos en los años del perro es la honestidad. Son excelentes compañeros, poseen una lealtad a toda prueba. Como necesitan darse y ser comprendidos, buscan en los demás estas dos condiciones. En absoluto traicionarán una confidencia ni una palabra comprometida. Además acostumbran a mantenerse fríos en los peores momentos: cuando los otros corren, ellos conservan la calma y logran evitar la desventura. Serían eficaces bomberos y socorristas. Debido a que inspiran una gran confianza, encuentran con facilidad a los colaboradores fieles y que seguirán todas las órdenes que reciban sin discutirlas. Son dignos cumplidores con la Justicia, aunque resulten poco tolerantes con los fallos de sus subalternos y de las personas que quieren. Llegan a ser muy duros en sus críticas, y resultan egoístas y muy testarudos. De una forma imprevisible se hunden en grandes zonas de pesimismo. Leales, justos, respetuosos y con un sentido de la fidelidad a prueba de cualquier sacrificio. Serán muy felices con los caballos, pero con los tigres mantendrán unas batallas continuas. La paz y la serenidad junto a los gatos. En realidad los perros pueden ser industriales, capataces, críticos de espectáculos, educadores, sacerdotes, escritores, filósofos, pensadores, moralistas, jueces, magistrados, doctores, políticos, espías, intelectuales y, especialmente, unas personas invertidas de posición, es decir, a pesar de ser gentes de derechas funcionarían muy bien con las izquierdas.

El Jabalí: 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Él es último de los doce animales que acudieron a la cita. En el Occidente este animal representa la pereza, la glotonería y el desaliño. Pero para los Chinos es considerado valiente y admirador. Pacífico, nunca pelea a no ser que se sienta atacado y necesite defenderse a él mismo o a los suyos. Sabe recurrir a todos los recursos para escapar de las dificultades. Es símbolo de devoción y dedicación. Nos encontramos con las personas más corteses y galantes del Horóscopo Chino. Disponen de una fuerte personalidad que no podrá ser desviada ni destruida. Cuando inician un trabajo no se detienen hasta verlo concluido. Su tenacidad en cualquier empresa resulta asombrosa. Se les califica de estudiantes natos, y mejoran con la edad. Muestran una impresionante honestidad en todos los asuntos, hasta el punto de que circundan la ingenuidad. Pero reaccionan con arrebato ante lo inesperado y, aunque aborrecen las discusiones y las confrontaciones físicas, llegan a tener unos arranques de exagerada violencia. Un proverbio asiático dice que el “cerdo es ancho de cara y estrecho por detrás”; lo que viene a significar que estas personas son materialistas, buenos vividores y con frecuencia sensuales. Pueden llevarse de maravilla con los perros. Son apasionados en el amor, y no ceden hasta alcanzar lo que desean; y si encuentran una pareja gato tendrán el sueño de su vida. No obstante, les conviene huir de las serpientes y de las cabras. Estos dos animales representarían la destrucción por agotamiento de los cerdos. Sus mejores carreras y oficios: de todo tipo de manufacturas, medicina, arquitectura, literatura, pintura, cualquier negocio, relaciones públicas.

UNA TRADICIÓN DE 5,000 AÑOS

Todo empezo cuando Buda, viendo próxima su muerte, quiso reunir a todos los animales de la Tierra para dejar testimonio de su última voluntad. Para su sorpresa, solo se presentaron doce animales ante él. La rata fue la primera en llegar, después llegaron otros once animales: el buey, el tigre, el conejo, el dragón, la serpiente, el caballo, la cabra, el mono, el gallo, el perro y el cerdo. Como premio a la devoción religiosa que le brindaron, Buda los convirtió en los Doce Signos del Zodiaco Chino.

Cada animal gobernaría un año, en el cual influirían sobre la personalidad y el carácter de todos aquellos que nacieran en él. No obstante, piensa que no todos los que nacen bajo un Signo tienen una misma personalidad y carácter. Esto se debe a la influencia de tres aspectos fundamentales, el Ascendente se determina por la hora del nacimiento y cada animal reina sobre dos horas a lo largo del día. De la misma manera, influyen en nuestra personalidad otros aspectos, muy importantes en la filosofía tradicional china, como son el Yin, el Yang y los Cinco Elementos (Metal, Agua, Madera, Fuego y Tierra).

El horóscopo chino tiene una tradición de 5000 años y se basa en los años lunares. Cada año se bautiza a las personas con el nombre de un animal. Gran parte de esta costumbre tiene sus orígenes en el antiguo Taoísmo chino. El Taoísmo es un sistema global de descripción de la realidad que analiza y clasifica los fenómenos de la naturaleza. Sus teorías son consideradas leyes cósmicas inalterables, aplicables a cualquier plano y manifestación de la vida. El Universo es un conjunto independiente en equilibrio y es tarea del ser guardar esa armonía, resultando de ello el bienestar, tanto físico como psicológico para la evolución de la persona.

Los chinos basaron su cronología en un sistema sexagenario, es decir en ciclos de sesenta años. Estos ciclos trabajan en forma circular, al llegar a su punto final vuelven a comenzar iniciando nuevos ciclos que nunca tienen final.

Según los antiguos filósofos chinos, el Metal, la Madera, el Agua, el Fuego y la Tierra constituyen los cinco elementos esenciales del Universo. Estos elementos son asignados a cinco planetas: agua (Mercurio), metal (Venus), fuego (Marte), madera (Júpiter) y tierra (Saturno), los cuales ejercen su influencia en el individuo, al igual que el Yang (el Sol) y el Ying (la Luna). Cada uno de estos elementos posee características especiales que influyen en la personalidad de las personas.

Los elementos son muy importantes ya que en cada situación de la vida estos se presentan como material fundamental para sus vidas. Por ejemplo: el agua era esencial para la vida, el fuego para cocer sus alimentos y dar calor con la llama que les iluminaba y calentaba, la tierra para cultivarla, el metal para la construcción de sus armas y la elaboración de sus instrumentos de trabajo, la madera para la construcción de sus viviendas.

Si bien cada animal rige un año lunar, los cinco elementos gobiernan diez años. Cada elemento reina dos años, uno bajo el signo del Ying y otro bajo el signo del Yang. De esta forma se establece el equilibrio, que es fundamental en la concepción de la filosofía china.