Schwarzenegger Exige al Supremo que Acabe con Manipulación Electoral

Arnold Schwarzenegger, gobernador de California entre 2003 y 2011, participó hoy en una manifestación frente al Tribunal Supremo para exigirle que acabe con la manipulación de los mapas electorales con fines partidistas.

“El único que puede resolver este problema es el Tribunal Supremo, los que han creado el problema no pueden solucionarlo, ellos lo han creado y quiere mantenerse en el poder”, denunció Schwarzenegger, aclamado por más de un centenar de personas a los pies del Supremo, en Washington.

Los nueve jueces del alto tribunal celebraron hoy una audiencia para estudiar si trazar mapas electorales con el objetivo de beneficiar al Partido Republicano o al Demócrata va contra la Constitución, un asunto que podría afectar los resultados de futuras elecciones legislativas.

El exgobernador republicano se colocó en una plataforma desde la que podía ver el Congreso y se dirigió directamente a los congresistas que se benefician del llamado “gerrymandering”, una técnica que permite a los estados trazar los distritos electorales de manera que favorezcan la victoria de un legislador de un partido determinado.

“Durante décadas, han dicho que van a arreglar el sistema migratorio, durante décadas han dicho que van a reparar las infraestructuras, durante décadas han dicho que van a encontrar una solución para el sistema de salud, durante décadas han dicho que van a disminuir la deuda”, cargó Schwarzenegger.

“Han hablado -continuó- de todos esos problemas y no han conseguido nada y, al mismo tiempo, el 98 % consigue ser reelegido. Sabéis que el sistema está amañado, sabéis que es un sistema en el que los políticos eligen a los votantes, en vez de que los votantes elijan a los políticos”.

Y, así, aclamado por decenas de personas, Schwarzenegger adaptó a las circunstancias su célebre “Hasta la vista, Baby” y clamó: “Es hora de decir, hasta la vista ‘gerrymandering’, es hora de terminar con el ‘gerrymandering'”.

El artista usó el término en inglés “terminate” (terminar, en español) en referencia a su personaje de “Terminator”, el célebre cíborg que interpretó por primera vez en 1984.

La concentración en la que participó el exgobernador de California comenzó a las 10.00 horas (ET) y se prolongó durante más de dos horas.

“Cuando los políticos eligen, los votantes siempre pierden” fue una de las consignas que más se repitió durante la manifestación, en la que decenas de personas eligieron las dos mismas pancartas: “mapas electorales justos” y “saquen sus manos de nuestros distritos”.

Varios jóvenes se presentaron vestidos con trajes de plástico de color amarillo, como los que se usan para limpiar vertidos de petróleo, con el objetivo de mostrar que quieren limpiar el “tóxico” sistema de “gerrymandering” que está dañando la democracia, según dijo a Efe uno de esos jóvenes, Teddy Rubo.

La audiencia de hoy en el Supremo, centrada en un caso del estado de Wisconsin, ha despertado una gran expectación porque nunca, hasta la fecha, el alto tribunal ha dicho que sea inconstitucional manipular los distritos electorales para favorecer la victoria de un legislador de un partido determinado.

Los distritos electorales cambian cada vez que se hace un nuevo censo, por lo que la decisión del Tribunal Supremo impactará en las elecciones legislativas que se celebren a partir de 2020, momento en el que habrá un nuevo padrón.

Gerrymandering es un término de ciencia política referido a una manipulación de las circunscripciones electorales de un territorio, uniéndolas, dividiéndolas o asociándolas, con el objeto de producir un efecto determinado sobre los resultados electorales. Puede ser usado para mejorar o empeorar los resultados de un determinado partido político o grupo étnico, lingüístico, religioso o de clase. Es, por tanto, una técnica destinada a quebrar la imparcialidad de un sistema electoral determinado. En términos técnicos, se trata de un caso de malapportionment: el porcentaje de escaños de un distrito no coincide con el porcentaje de población del mismo, lo que da lugar a que algunos distritos estén sobrerrepresentados y otros infrarrepresentados. En su origen el término hace referencia a lo tortuoso de los distritos electorales que pueden llegar a producirse por este método, pero no es condición imprescindible para crear los efectos electorales deseados: se puede hacer también, por ejemplo, a través de atribuir mayor representación a distritos con menor población.

Gerrymandering en la elección del congreso

