Solo Leche Materna Asegura la Salud del Bebe

Un día la Food and Drug Administration (FDA) llego a la conclusión que había que hacerle saber al público que la leche materna era la mejor manera de alimentar a un bebe y lanzo una campaña por los medios. Era un mensaje que le reafirmo a las mujeres algo que ellas ya sabían, pero no estaba de mas reafirmarlo, solo para que quede claro. Quien hubiera pensado que las poderosas corporaciones, que fabrican la leche en polvo, pusieron el grito en el cielo y, aduciendo que el gobierno estaba interfiriendo en su negocio, obligaron a la FDA a que suspendiera su campaña. No es pues una coincidencia, por lo tanto, que muchas mamas, especialmente las mas jóvenes, piensen que la botella es un buen sustituto de la leche materna. La verdad sin embargo es muy distinta. Esta vez el gobierno tenía razón. Aquí le decimos porque:

Casi 900 recién nacidos al año pudieran salvarse, además de ahorrar miles de millones de dólares, si el 90 por ciento de las mujeres en Estados Unidos amamantaran a sus hijos durante los primeros seis meses, muestra un análisis de costos.

Estos sorprendentes resultados, publicados en internet por la publicación especializada Pediatrics, son sólo un cálculo. Pero varios expertos que revisaron el análisis dijeron que los métodos y las conclusiones parecen correctas.

“El sistema de salud pública debe conocer que dar el pecho a los niños es de una enorme importancia”, dijo la doctora Ruth Lawrence, de la Academia Nacional de Pediatría.

Las conclusiones sugieren que todos los años cientos de niños mueren y muchos más sufren enfermedades como virus estomacales, infecciones del oído, asma, diabetes, el síndrome de muerte súbita e incluso leucemia, esto se pudieran prevenir si las madres hubieran amamantado a los menores.

La magnitud de los beneficios vinculados a la leche de pecho está enormemente subestimada, dijo la Dra. Melissa Bartick, principal autora del estudio, internista y profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard. Dar el pecho a veces se considera un asunto de estilo de vida, pero la Dra. Bartick lo considera un asunto de salud pública.

Entre sus beneficios: la leche materna contiene anticuerpos que ayudan a los recién nacidos a combatir infecciones; también afecta el nivel de insulina en la sangre, lo que reduce las probabilidades de que los niños padezcan de diabetes y obesidad.

El análisis estudió la frecuencia de 10 enfermedades infantiles comunes, el costo de tratarlas (incluida la hospitalización) y el nivel de protección que otros estudios han vinculado con la lactancia materna.

Aproximadamente 43 por ciento de las madres en Estados Unidos dan el pecho a sus hijos en alguna medida durante seis meses, pero sólo 12 por ciento sigue la recomendación del gobierno de que los recién nacido sólo se alimenten con leche materna durante los primeros seis meses.