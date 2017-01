Trabajando para Uber se Gana los Mismo que en McDonalds Pero… Puede ser peor

Por: Alejandro Soria. Sí maneja para Uber va a ganar lo mismo que si trabajara en McDonalds. La diferencia esta en que en McDonalds solo tiene que presentarse a trabajar para ganar un salario y en Uber Ud. tiene que invertir en un auto que no cuesta menos de 20 o 30 mil dolares o alquilarle uno a Uber, que le va a costar $600 al mes, tiene que comprar un seguro comercial que no le va a costar menos de $150.00 mensuales y gastar $500 de gasolina al mes aproximadamente. Además es probable que cada 6 meses tenga que cambiar las cuatro ruedas del vehículo, además del desgaste natural de un vehículo que recorre por lo menos 1,000 millas a la semana. Una vez que descuenta sus gastos y los impuestos llegara a la triste conclusión que esta ganando el salio mínimo y el fuerzo es brutal.

Por lo general para cubrir sus gastos y ganar algo extra tendría que trabajar 14 horas diarias los siete días a la semana. Las tarifas de Uber X son tan baratas que sus trabajo se vera pobremente remunerado. Hay viajes que le representan tan solo $3.00. Ud. estara compitiendo con los obnibus no con los taxis. Puede hacer 7 viajes y ganar $30.00 “Es tan barato que algunos pasajeros le dan propina a los choferes porque se sienten culpables de lo barato que les cuesta el viaje a cambio del esfuerzo del chofer”, dice Joan Perez chofer en de Washington DC. Uber, por su parte, se guarda el 25% de cada viaje.

Uber también miente. Cuando Ud. se inscribe le explican únicamente como funciona el servicio que Ud. va ha proveer: Uber X, pero, a los tres días recibe un texto que le anticipa que Ud. también tiene que aceptar Uber Pool. “Yo me entere que tenia que hacer Uber Pool cuando recibi la primera reserva para el viaje. No sabia en que me habia metido y como operar o cuanto hiba a ganar” dice Juan Carlos Bermudes de Virginia.

Uber Pool es un servicio que cuesta $ 0.75 la milla y requiere que el chofer haga uno o dos viajes simultáneos. Muchas veces son distancias considerables. El GPS toma control del viaje y le obliga al chofer donde recoger y a que pasajero dejar primero asi como que ruta tomar. Por lo general los pasajeros no estan de acuerdo con la ruta. El GPS falla frecuentemente, puede tomar un ruta equivocada o extremadamente larga y el pasajero que sera despachado al final se molesta cuando su viaje puede tardar 30 o 45 minutos extras de su recorrido normal. Es frecuente que esos viajes acaben en tensión y con un mal rating para el chofer. Uber exige que el chofer acepte los viajes. Si los rechaza recibira un email amenazándolo con desconectarlo del app.

Sí se ve envuelto en un accidente se queda si trabajo hasta que se repare el vehículo. Su trabajo dependerá también del “rating” con el que lo califique el pasajero. Si acumula un rating muy bajo puede perder el app y quedarse sin trabajo. Esta quiza sea la parte mas fácil del trabajo porque todo depende de su destreza en el manejo y su conocimiento de la ciudad para proveer un buen servicio.

Uber es hoy sinónimo de adelanto tecnológico. Al igual que Google su servicio se ha incluido en el lenguaje popular. Lo que le ha dado una ventaja sobre sus competidores. Es cierto tambien que revoluciono la industria del TAXI, pero esta lejos de ser una organización seria. Es un “star up” informal e improvisado y su cultura corporativa deja mucho que desear, por lo menos para con los choferes practicamente no existe. Por ejemplo: al poco tiempo que un chofer comienza a trabajar se dara cuenta que la relacion de Uber con el chofer es la misma que tiene un consumir con dispensador de sodas. Aun asi estas máquinas tienen un numero telefónico donde llamar en caso de emergencia Uber no. Por increíble que parezca no ofrecen asistencia telefónica o por email. El chofer tiene una sola opcion: usar una opción en el app para escribirsu mensaje y sentarse a esperar la respuesta que puede ser respondida brevemente u horas despues. El chofer por lo general recibe un mensaje automatizado, el cual muchas veces no tiene mucho que ver la pregunta. Si es persistente el chofer insistirá con su pregunta y después de dos o tres respuestas equivocadas encontrara la respuesta de alguien que parece tener conocimiento del mensaje y solo asi probablemente obtenga una respuesta concreta.

El soporte técnico es lento y burocrático, cuando no es ineficiente. Carlos Bermudes de Washington DC manejo por la ciudad, como un fantasma por siete horas buscando un viaje que nunca llego porque su cuenta habia sido suspendida por un error de Uber. Ese dia Bermudes no gano plata, gasto gasolina y perdio un valioso tiempo antes de darse con la sorpresa que le estaban pidiendo una inspeccion técnica de su carro que el ya habia sometido a consideración de la oficina de Uber el dia que se inscribió. No hubo ningún tipo de recompensa solo le informaron que el problema habia sido resuelto y que podía seguir trabajando.

El app tiene errores graves. Por lo general la direccion que recibe el chofer para recoger al pasajero esta equivocada. Si tiene tiempo el chofer puede llamar por telefono al pasajero y coordinar el recojo, sino tendra que arriesgarse a llegar al lugar correcto o cercanamente a donde esta el pasajero. Estos a veces esperan pacientemente otras cancelan la reserva porque se impacientan si el chofer esta dirigiendose a una direccion diferente a la que indico el pasajero, porque el app comete errores frecuentemente. El chofer recibir una cancelación a medio camino o puede tener un mal raiting porque el pasajero ignora la razon del retrazo. Uber no pierde porque si el pasajero cancela Uber le cobra un mínimo y el chofer solamente pierde el tiempo.

Hay otras plataformas de servicios que Uber ofrece al mercado norteamericano. No en todas las ciudades funcionan: el “black car” que cuesta tres veces mas que el Uber X pero exige un papeleo y licencia de limosine para operar además de un carro negro de lujo, el XL que es un Van y cuesta un poco mas que el x, entre las mas populares.

Hay un sentimiento de frustración y desengaño entre los choferes que pensaron que Uber podía ser una buena idea para independizarse y ganar algo de plata. Lo cierto es que Uber puede funcionar si el chofer lo hace part-time y tiene su propio carro, con un seguro personal. Uber acepta cualquier seguro pero las aseguradoras no aseguran los autos de esta forma, sin embargo si Ud. ya tiene un carro asegurado puede trabajar sin problema.

Lo cierto es que por la forma como opera Uber hoy en dia los choferes perciben que son una transición al auto que se maneja solo y por lo tanto para Uber son “desechables” aun que en realidad son los choferes los que hicieron y siguen haciendo de Uber un realidad.