Trump Cambia las Reglas de la Visa H1-B para Contratar Trabajadores Extranjeros

Donald Trump, machacando su tema de campaña “America First”, firmó una orden el martes en la que dijo que favorecería a las compañías estadounidenses con contratos federales y reformaría el programa de visas para trabajadores técnicos extranjeros.

Trump, firmó la orden ejecutiva ”Compra productos estadounidenses y contrata estadounidenses”, que, entre otras cosas, endurece el proceso de entrega de las visa de trabajo H-1B.

Tras las recientes derogaciones políticas que han enfurecido a su base populista, Trump describió el programa de visas como una iniciativa desacertada que ha reducido los salarios de los estadounidenses. La orden sría una forma de poner fin al “robo del bienestar estadounidense”, que según él fue provocado por la mano de obra barata de los inmigrantes.

Sin embargo, la orden requiere una serie de pasos, como un informe multiagencial sobre los cambios necesarios para el programa H-1B, bajo el cual el gobierno admite a 85.000 trabajadores extranjeros anualmente, muchos de ellos en los sectores de alta tecnología, industria, medicina y ciencia. En realidad, los cambios esbozados en la orden ejecutiva podría tomar años para llevarse a cabo.

Este decreto ordena a los departamentos de Seguridad Nacional, Justicia, Trabajo y de Estado proponer nuevas regulaciones para evitar fraude y abuso en inmigración. Además, esas dependencias deben proponer cambios para que las visas H-1B sean otorgadas a los solicitantes “más capacitados o con mayor salario”.

El programa H1-B se ha convertido en un tema de debate sobre el impacto de los trabajadores extranjeros. Trump ha criticado a los empleadores por abusar del programa y usarlo para evitar la contratación de contrapartes estadounidenses con salarios más altos. Se comprometió a renovar su proceso de selección basado en la lotería.

La orden, firmada en la fábrica de herramientas Snap-on Here, representa un pequeño triunfo para las empresas de tecnología más grandes, que han estado en batallas campales para esas visas. Empresas como Google y Microsoft, que dependen en gran medida de los trabajadores extranjeros altamente calificados, estaban ansioso de que Trump haría reducciones drásticas a los programas de los trabajadores que podrían paralizarlos.

Pero la orden probablemente dañaría a los mayores usuarios del programa de visas, las empresas de tecnología que traen a los trabajadores extranjeros a los Estados Unidos para realizar trabajos técnicos, por lo general de la India.

Al igual que la mayoría de los decretos firmados hasta ahora por el presidente republicano, se trata más de un llamado a propuestas de los diferentes ministerios que de cambios concretos en la vida económica del país. Trump no puede con su sola firma modificar el número de visas otorgadas y necesita una amplia reforma por parte del Congreso, pero la Casa Blanca espera con ello dar impulso a una eventual reforma legislativa cuyas características siguen siendo poco claras.

En la campaña electoral Trump avivó la indignación de sus partidarios criticando a las compañías Walt Disney que despedían a sus trabajadores técnicos para entrenar a sus reemplazos de ultramar.

Las visas H-1B “deberían incluir solamente a los candidatos más calificados y mejor pagados y nunca deben ser utilizados para reemplazar a los trabajadores estadounidenses”, dijo Trump a una reunión de cerca de 500 trabajadores y luminarias locales, incluido el jefe de personal de la Casa Blanca , Reince Priebus, que viene de Kenosha.

En este punto, muchos ejecutivos de compañías tecnológicas estadounidenses están de acuerdo con el Trump. Ellos argumentan que en su mayoría usan la H-1Bs cuando no pueden encontrar trabajadores estadounidenses calificados, por lo general aquellos con grados avanzados como un doctorado.

En los últimos años, ha habido tanta demanda de visas H-1B que la asignación de todo el año fiscal se ha agotado en unos pocos días cuando las solicitudes son aceptadas en el mes de abril. Las visas se otorgan por sorteo a los solicitantes calificados. Unos 600.000 a 900.000 inmigrantes están actualmente en los Estados Unidos con visas H-1B, estiman los investigadores.

Las empresas de outsourcing típicamente inundan el sistema con solicitudes de visado. Los principales destinatarios fueron Tata Consultancy Services, Infosys y Wipro, todos de la India.

El principal grupo comercial de tecnología de la India, la Asociación Nacional de Empresas de Software y Servicios, dijo al New York Times que las compañías indias estaban siendo tratadas injustamente. “Creemos que la campaña actual para desacreditar a nuestro sector está impulsada por mitos persistentes, como las ideas de que los titulares de visas H-1B son ‘mano de obra barata’ y ‘entrenan a sus reemplazos’, ninguno de los cuales es exacto”, dijo el grupo

Empresas como Microsoft, Intel y Amazon también son grandes receptores. Al menos el 15 por ciento de la mano de obra estadounidense de Facebook y el fabricante de chips Qualcomm tienen H-1B, según los documentos más recientes que las compañías han presentado ante el Departamento de Trabajo.

El anuncio se produjo en un momento de nerviosismo para la Casa Blanca, ya que Trump se enfrenta al centésimo día de su presidencia sin mucho que demostrar en el campo legislativo, después de la derrota de su proyecto de salud. Y sus dos órdenes ejecutivos de alto perfil que atentan contra la inmigración de países predominantemente musulmanes la cual ha sido bloqueada por los tribunales.

“Esto no crea nada nuevo”, dijo el senador Charles Schumer de Nueva York, el líder demócrata. “Como todas las demás órdenes ejecutivas, son solo palabras. Esto no va a arreglar el problema. No va a crear un solo trabajo. ”

Representante Zoe Lofgren, un demócrata de California cuyo distrito incluye el Valle del Silicio, dijo que la cuestión de los trabajadores extranjeros era real, pero rechazó la orden del presidente como mal orientado y poco probable lograr el resultado deseado.

“La mitad de las nuevas empresas en Silicon Valley fueron creadas por personas altamente capacitadas de otros países”, dijo. “No creo que el presidente y su personal aprecien plenamente ese hecho”.

En una reunión informativa con los reporteros el lunes, funcionarios de la Casa Blanca dijeron que la orden “Buy American and Hire American” también revisaría las prácticas de adquisiciones federales para aumentar la selección de productos de compañías estadounidenses, especialmente en la industria siderúrgica nacional China.

Una reforma defendida por el gobierno de Trump, que ha traído el apoyo bipartidista del Congreso, cambiaría el sistema de lotería para otorgar visas H-1B, dando preferencia extra a los empleos mejor pagados, una propuesta apoyada por muchos en la industria tecnológica estadounidense.

Blake Irving, director ejecutivo de GoDaddy, firma de dominio y alojamiento de websites, dijo que apoyaba la idea de cambiar el sistema de emisión de H-1B para dar prioridad a los trabajadores más calificados. Dijo que GoDaddy normalmente recibe sólo alrededor del 20 por ciento de las visas H-1B que aplica.

Pero algunas empresas tecnológicas más pequeñas dijeron que estaban preocupadas por los cambios propuestos por la administración Trump.

Punit Soni, director ejecutivo de Learning Motors, una empresa de seis personas en Silicon Valley que está tratando de aplicar inteligencia artificial a la atención de la salud, dijo que los cambios en la visa propuesta por la administración Trump perjudicarían a las nuevas empresas.

Las pequeñas empresas no pueden pagar altos salarios y ya están luchando para atraer talento en un mercado encogido, dijo al New York Times. Un sistema de visas que favorezca a los trabajadores mejor remunerados conducirá a los inmigrantes sólo a las grandes empresas ya exitosas como Google, su antiguo empleador.