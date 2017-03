Trump Fracasó en su Intento de Revocar Obamacare y Enfrenta un Futuro Sombrío

Fue la peor derrota de la controvertida presidencia de Trump, la cual ha sufrido solos reveses desde que asumió el poder. Su prohibición de viajes de inmigrantes de 6 países árabes ha sido bloqueada por los tribunales federales dos veces. Sus cuestionables relaciones con el gobierno ruso, actualmente bajo investigación en la FBI y el congreso, forzaron la renuncia de su consejero de seguridad nacional, Michael T. Flynn. Las tensiones con aliados claves como Alemania, Gran Bretaña y Australia y las encuestas de popularidad en los niveles más bajos para un presidente, pintan un cuadro sombrío y un futuro incierto para Trump.

Los republicanos tuvieron siete años para crear una ley alternativa a Obamacare pero hoy demostraron que no tenían nada que ofrecer. Que, en realidad, todo era una pantomima para destruir y obstruir una ley que lleva la firma del Presidente Obama. El fracaso de la campaña de los últimos tres meses de los republicanos para derogar el Obamacare rebelo, asi mismo, profundas divisiones en el Partido Republicano que la elección de un presidente republicano no podía ocultar. Proyectó así también una sombra de incertidumbre sobre la ambiciosa agenda de Trump y los líderes republicanos que habían prometido promulgar una vez que su partido asumió el poder.

Los líderes republicanos de la Cámara de Representantes, enfrentaron una inesperada revuelta en sus filas entre conservadores y moderados y retiraron el proyecto de ley para derogar Obamacare de la votación en la Cámara. Fue una importante derrota para Trump en su primer enfrentamiento legislativo de su presidencia. Es también un fracaso para Paul Ryan, portavoz de la Cámara, el cual no pudo convencer a sus correligionarios para que voten a favor de la llamada “Trumpcare” y resignado admitió:”Vamos a vivir con Obamacare por un buen tiempo”.

Una de las principales razones de la derrota del proyecto de ley fue la oposición de los miembros de la conservadora Cámara de la Libertad, (House Freedom Caucus) que exigia medidas más agresivas para reducir los costos de seguros y desmantelar la regulación federal de los seguros.

El proyecto de ley republicano habría derogado las sanciones impositivas para las personas sin seguro médico, cancelado las normas federales de seguros, reducido los subsidios para la compra de seguros privados y establecido nuevos límites en el gasto para Medicaid dejando a millones de personas sin seguro. El proyecto de ley habría derogado cientos de miles de millones de dólares en impuestos por la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (Affordable Care Act) o Obamacare y también habría cortado los fondos federales a Planned Parenthood por un año. La congresista lider de la minoría Nancy Pelosy llamo al proyecto de Ley de Trump “inhumano”.

Las instituciones de los profesionales de la salud estaban en contra del proyecto de ley y a pesar de las promesas electorales de Trump de brindarle cobertura medica a todos, su proyecto, en realidad, afectaba principalmente a su base de electores. Una traición que le va a costar caro en las proximas elecciones de su partido.

Los republicanos moderados estaban ansiosamente conscientes de la evaluación de la Oficina de Presupuesto del Congreso de que el proyecto de ley dejaría a 24 millones de estadounidenses sin seguro en 2024, en comparación con el número de personas que no estarían aseguradas bajo la ley actual.

La oficina de presupuesto también advirtió que en el corto plazo, la legislación de los republicanos impulsaría las primas de seguros más altas. Para los estadounidenses mayores que se acercan a la jubilación, el costo del seguro podría haber aumentado bruscamente.

“Esta ley es tan caricaturescamente maliciosa que me puedo imaginar a alguien jugando con su bigote mientras lo redactaban en su escondrijo secreto del Capitolio anoche”, dijo el representante Jim McGovern, demócrata de Massachusetts. “Este mamotreto destruirá el requisito de que las compañías de seguros ofrezcan beneficios esenciales de salud como servicios de emergencia, atención de maternidad, atención de salud mental, tratamiento de adicción a sustancias, servicios pediátricos, medicamentos recetados y muchos otros servicios esenciales básicos”.

La derrota del proyecto de ley podría ser un catalizador que oblige a republicanos y demócratas a trabajar juntos para mejorar Obamacare que casi todos los miembros del Congreso consideran necesario reparar. Los demócratas han estado diciendo durante semanas que quieren trabajar con los republicanos en tales cambios, pero primero, dijeron, los republicanos deben abandonar su campaña para derogar la ley.

“Este no es el arte del negocio”, (The Art of the Deal) dijo el representante Lloyd Doggett, demócrata de Texas, haciendo alusión al libro de ventas más vendido de Trump. “Es el arte del robo, de quitarle la cobertura de seguro a las familias que realmente la necesitan para proporcionar exenciones fiscales para aquellos que están en lo más alto”.

El rechazo de Obamacare puede llevar a los republicanos a reconsiderar la estrategia política que estaban planeando utilizar para los próximos años.