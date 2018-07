Trump Limita Significativamente la Inmigración Legal

Mientras que el debate nacional de inmigración se enfoca en las controvertidas políticas del gobierno para controlar la inmigración ilegal separando a las familias en la frontera, Trump tiene otra prioridad a largo plazo: reducir la inmigración legal.

El número de personas que reciben visas para mudarse permanentemente a los Estados Unidos ha caído un doce por ciento en lo que va del gobierno de Trump, según un análisis del Washington Post en base a datos del Departamento de Estado.

Entre los más afectados están los países de mayoría musulmana que figuran en lista de prohibición de viaje de Trump – Yemen, Siria, Irán, Libia y Somalia – donde el número de nuevos arribos a Estados Unidos se encamina a tener una caída del 81 por ciento al 30 de septiembre.

La semana pasada, el Tribunal Supremo confirmó esa prohibición, allanando el camino para una disminución aún más dramática en las llegadas de esos países.

La inmigración legal de todos los países de mayoría musulmana está en camino de caer en casi un tercio.

La administración de Trump ha argumentado que sus políticas de inmigración son impulsadas por sus preocupaciones sobre la seguridad nacional y un esfuerzo por preservar empleos para los estadounidenses.

Sin embargo funcionarios públicos y expertos en inmigración han expresado su preocupación de que el enfoque de la administración se dirije a ciertas nacionalidades, discriminando a aquellos de países más pobres y no blancos.

El análisis del Post también encontró que las disminuciones de inmigración entre las nacionalidades no se ven afectadas por la prohibición de viajes de Trump, incluidos casi todos los países que normalmente reciben la mayor cantidad de visas de inmigrantes de los Estados Unidos. El número de visas de inmigrantes otorgadas a personas de México, la República Dominicana, Filipinas, China, India, Vietnam, Haití, Bangladesh, Jamaica, Pakistán y Afganistán también ha disminuido. Entre los 10 países que envían anualmente el mayor número de inmigrantes a los Estados Unidos, solo se proyecta que El Salvador reciba más visas bajo Trump: un aumento del 17 por ciento en sus primeros dos años fiscales.

El número de visas de inmigrantes aprobadas para los africanos está en camino a caer un 15 por ciento.

Mientras tanto, el flujo de inmigrantes legales de Europa ha aumentado ligeramente, aunque el número total de visas es todavía mucho más pequeño que el de África, Asia y América Latina.

No está claro si parte de la caída en las visas de inmigrantes refleja un menor interés en inmigrar a los Estados Unidos, porque el Departamento de Estado no dio a conocer los datos de solicitud de visa, diciendo que no publica esa información.

El número de personas detenidas tratando de cruzar la frontera ilegalmente desde México disminuyó precipitadamente durante el primer año fiscal de Trump. Mientras los expertos externos sospechan que la retórica antimusulmana y antiinmigrante de Trump también ha disuadido a la inmigración legal, advirtieron que los retrasos en los visados y los tiempos de procesamiento son tan extensos que incluso una baja significativa en los solicitantes probablemente no afectará el mismo año la emisión de visas de inmigrante.

El cambio en la inmigración legal se ha invertido de la tendencia bajo el presidente Barack Obama. Durante el gobierno de Obama, las visas de inmigrante aumentaron en un 33 por ciento, aumentando a 617,752 en el año fiscal 2016, el nivel más alto en décadas.

Durante la campaña presidencial de 2016, Trump criticó repetidamente la tasa de inmigración bajo Obama como peligrosa y sin control. Pidió “un cierre total y completo de los musulmanes que ingresan a los Estados Unidos”. Él ha prometido llevar a cabo una “investigación exhaustiva” y excluir a aquellos que no comparten “nuestros valores”.

Su postura sobre la inmigración alimentó su ascenso a la Casa Blanca; el 64 por ciento de los votantes que identificaron a la inmigración como el problema más importante que enfrenta el país votó por Trump, según las encuestas a pie de urna.

Trump ha dicho que quiere límites adicionales a la inmigración, en parte porque cree que los recién llegados crean una competencia indebida para los trabajadores estadounidenses.

Pero algunos de los críticos de Trump alegaron que su gobierno está buscando frenar la transición a una población mayoritariamente minoritaria de Estados Unidos, citando sus comentarios despectivos sobre los musulmanes y su caracterización a principios de este año de Haití, El Salvador y países africanos como “países de mierda”.

El representante Cedric Richmond, D-La., Presidente del Congressional Black Caucus, dijo a principios de este año que la agenda de Trump “Make America Great Again” es realmente una agenda de Make America White Again. La administración niega que sus políticas de inmigración sean discriminatorias.

El argumento económico de Trump contra la inmigración se produce cuando la tasa de desempleo cayó al 3,8 por ciento, el nivel más bajo en casi dos décadas. Algunas empresas estadounidenses están clamando por los trabajadores, y la desaceleración de la inmigración legal podría tensar aún más un mercado de trabajo en el que se registran un récord de 6,6 millones de puestos.

El análisis del Post se centra únicamente en las visas de inmigración que permiten a las personas en el extranjero trasladarse permanentemente a los Estados Unidos con la intención de obtener la ciudadanía; en otras palabras, las visas que anticipan los cambios demográficos a largo plazo en la población estadounidense. El análisis no incluye visas temporales, como las populares visas H-1B para trabajadores calificados, las visas H-2B para trabajadores temporeros o visas para estudiantes.



Los datos federales muestran que las solicitudes de visas H-1B cayeron por primera vez en cinco años, según un informe de marzo de abogados de inmigración. El informe citó una avalancha de requisitos para las aplicaciones nuevas, sin precedentes, así como informes de planes del gobierno para limitar aún más las visas.

Con ciertas industrias enfrentando escasez de trabajadores, algunos economistas argumentan que los nuevos límites a la inmigración podrían tener consecuencias imprevistas para la economía de la nación.

“En general, el consenso de los economistas es que la inmigración en promedio tiene un fuerte efecto positivo en la economía estadounidense”, dijo Giovanni Peri, presidente del departamento de economía de la Universidad de California en Davis. “El panorama general es que este recorte en el número de inmigrantes, de alta y baja capacidad, tendrá un impacto al desacelerar la economía”.

Se estima que la inmigración legal supera la inmigración ilegal en 3 a 1, según estadísticas recopiladas por Pew Research Center, y reducir las llegadas legales ha sido una prioridad del Fiscal General Jeff Sessions, el asesor de la Casa Blanca Stephen Miller y otros funcionarios del gobierno.

El año pasado, la administración respaldó un proyecto de ley del Senado fallido que los analistas dijeron que habría reducido la inmigración legal a la mitad eliminando ciertos tipos de visa. El mes pasado, el Congreso votó en contra de otra medida respaldada por el gobierno para frenar la inmigración legal e hizo lo mismo con un tercer proyecto de ley de inmigración el miércoles.

Pero el gobierno de Trump ha logrado efectuar cambios significativos en la inmigración sin el Congreso, en parte al confiar en la orientación administrativa que se les ha dado a los funcionarios consulares para cambiar la forma en que se consideran y procesan las visas de inmigrante, dijeron funcionarios del gobierno y expertos externos. El resultado es un cambio en el proceso legal de inmigración en línea con la visión de Miller, el asesor que los funcionarios dicen que está al frente de las decisiones de política de inmigración.

“Miller ve a los funcionarios consulares como la punta de la lanza en su esfuerzo por controlar quién ingresa al país”, dijo un alto funcionario de seguridad nacional que habló bajo condición de anonimato porque el funcionario no está autorizado a hablar con los medios. . “Lo ve como una cuestión generacional, como si tuviera que volver a entrenarlos”.

En el gobierno anterior, los funcionarios de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) procesaron las solicitudes de visa con “una cultura de llegar a ‘sí'”, dijo otro funcionario de alto rango familiarizado con las deliberaciones de política de inmigración.

Ahora, esos oficiales, junto con los funcionarios consulares en el Departamento de Estado, se sienten facultados para ejercer su propio criterio, dedicar más tiempo a examinar a cada solicitante y hacer cumplir más estrictamente las leyes existentes sobre inadmisibilidad, dijo el funcionario.

El proceso de investigación más largo da como resultado un menor número de solicitudes aprobadas por mes.

“Si le estás permitiendo a las personas dedicar más tiempo a investigar una aplicación, y no tienes una cultura de llegar al ‘sí’ sino una cultura de tomar la decisión correcta, es axiomático que no podrás procesar aplicaciones para los beneficios de inmigración a la misma velocidad “, dijo el funcionario.

En un informe de marzo, los analistas del Migration Policy Institute, un grupo de reflexión liberal, notaron que estos cambios burocráticos “pasaron desapercibidos”.

“Sin necesidad de aprobación del Congreso, el gobierno ha iniciado varias acciones pequeñas pero bien calibradas a través de regulaciones, pautas administrativas y cambios en el procesamiento de solicitudes de inmigración

Los analistas de inmigración que han revisado los borradores de las políticas del departamento de estado, prevén que la administración anuncie nuevas reglas pronto para ampliar aún más los términos de inadmisibilidad.

Segun Doris Meissner, ex comisionada del Servicio de Inmigración y Naturalización de EE. UU. y ahora miembro principal del Migration Policy Institute. “Tienen la intención de poner más rigor en el proceso de emisión de la visa. Pero casi por definición, eso probablemente resultará en más denegaciones”.

El mayor declive en las aprobaciones ocurre en las visas basadas en la familia que permiten a los ciudadanos estadounidenses y residentes legales patrocinar la inmigración de familiares a los Estados Unidos, lo que Trump ha etiquetado como “migración en cadena”. Las visas especiales para inmigrantes que están reservadas principalmente para iraquíes y afganos que sirvieron al gobierno de los EE. UU. en zonas de guerra también se han reducido significativamente.

Margaret Wong, una abogada de inmigración con sede en Ohio con oficinas en todo el país, dijo que su práctica ha experimentado un aumento en las solicitudes de visas de inmigrantes basadas en la familia desde que Trump asumió el cargo. Más personas están aplicando por temor a que el gobierno pronto elimine esas visas, dijo.

Actualmente los abogados de inmigración tienen menos éxito al aprobar las solicitudes.

Los solicitantes “se enfrentan a preguntas arbitrarias a las que realmente les es difícil responder, y luego reciben negaciones por cosas que los abogados nunca habían visto antes”, dijo Kristie De Peña, directora de inmigración y asesora principal del Centro Niskanen.

Ha habido tendencias similares en otras categorías de inmigrantes. Las llegadas de refugiados están en camino de caer en un 75 por ciento con respecto a los niveles de 2016, según datos federales.

Con solo tres meses antes del final del año fiscal, Estados Unidos está a solo una tercera parte de su límite de refugiados para África y América Latina, y menos de la mitad de su tope para Asia. Pero ha superado el tope más pequeño establecido para los refugiados europeos, dijeron analistas en el Centro Niskanen.

Trump siempre ha enfatizado su intención de transformar el sistema de inmigración de Estados Unidos en uno basado en el “mérito” más que en los lazos familiares, prefiriendo a aquellos con habilidades y recursos financieros que también hablan inglés.

En su discurso sobre el Estado de la Unión, Trump dijo que planeaba lograr esto en parte eliminando un vasto subconjunto de visas familiares, junto con la lotería de visas, que proporciona aproximadamente 50,000 visas de inmigrantes a nacionalidades cada año.