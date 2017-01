Trump Reinstaura el Controvertido Programa “Comunidades Seguras”

Por: Eduardo Carrasco. Donald Trump firmó una orden ejecutiva para reimplementar el controvertido programa de represión a los indocumentados llamado “Comunidades Seguras”, que anteriormente el Presidente Obama aplico por un tiempo y luego lo suprimió. Asi también Trump amenazo, en su orden ejecutiva, a las llamadas “ciudades santuarios”, que limitan la cooperación entre la policía estatal y local y los agentes de inmigración federales suprimiendole dólares federales de dichas ciudades, lo que podría poner en peligro el apoyo a servicios como educación, atención médica y vivienda para millones de ciudadanos estadounidenses. Actualmente existen 22 ciudades que protegen a los indocumentados en 32 estados.

El proceso es el siguiente:La policía arresta a los inmigrantes por asuntos ajenos a su estatus migratorio, y son fichados en las cárceles locales, donde se toman sus huellas dactilares y la información la comparten con la Oficina de Inmigración y Aduanas. ICE le pedirá a la policía que retengan a individuos que no tienen status legal, mientras que ICE obtiene una orden judicial. Las políticas municipales y del condado dictan si los funcionarios cumplirán, o en su lugar, liberarán a las personas en cuestión.

UN ESTADO DE TERROR

El programa Comunidades Seguras comenzó en el 2008 en Texas como un plan piloto y finalizo el 5 de enero del 2015. En marzo del 2011, bajo la administración del presidente Obama se extendió a nivel nacional, con la participación de más de 1,210 departamentos de policía a nivel local, de condado y estatal quienes cooperaban activamente con ICE. Esta cifra se elevó a 3,141 agencias en el 2013.

Un estudio realizado por The Jornal of Law and Economics, indicó que después de seis años de estar en vigor y más de 250,000 deportaciones, no se redujo la criminalidad, ni tampoco cumplió con su objetivo de volver más “seguras” a las comunidades.

En Arizona, agencias del orden como la oficina del alguacil del condado Maricopa, Joe Arpaio, se utilizó este programa para crear un estado de “terror” entre la comunidad inmigrante, especialmente entre aquellos “sin papeles”, quienes en muchos casos por una simple infracción de tráfico terminaban enfrentando una orden de deportación.

El 20 de noviembre del 2015, el presidente Obama dio una orden ejecutiva que otorgaba un alivio migratorio a cerca de cinco millones de indocumentados y ahí se informó también sobre la suspensión del programa de Comunidades Seguras.

UNA CIUDAD LLAMADA “SANTUARIO”

Según la orden ejecutiva, denominada “Mejorar la Seguridad Pública en el Interior de los Estados Unidos”, las ciudades que no cumplan con los agentes federales de inmigración “no son elegibles para recibir subvenciones federales, excepto cuando lo considere necesario para fines policiales por el Fiscal General o el Secretario “. También señala que el director de la Oficina de Administración y Presupuesto será responsable de obtener y proporcionar” información pertinente y sensible sobre todo el dinero de la subvención Federal que actualmente es recibida por cualquier jurisdicción del santuario “. No está claro, sin embargo, cuáles subvenciones están en peligro.

No existe una definición clara de lo que significa “una ciudad santuario”, pero el Departamento de Seguridad Nacional de Inmigración y Aduanas y el Departamento de Seguridad Nacional, encontró que 165 jurisdicciones de todo el país “tienen una política específica que limita la cooperación con las autoridades federales”, según un análisis de los registros obtenidos por The Texas Tribune. Los funcionarios federales confían en la aplicación de la ley estatal y local para identificar a las personas que pueden estar en violación de las leyes de inmigración. Sin embargo, en algunas jurisdicciones, las fuerzas estatales y locales se negarán a entregarlas a las autoridades federales.

Nueva York es una de las consideradas “ciudades santuario” en el país, lo que significa que rehúsan a cooperar con autoridades migratorias para identificar y detener a inmigrantes no autorizados.

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, dijo el miércoles que su ciudad seguirá protegiendo a inmigrantes sin autorización en clara respuesta a las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Donald Trump horas antes y que iniciaban el proceso para bloquear ayuda federal a ciudades que protegen a extranjeros que viven ilegalmente en el país.

“Esta orden no puede cambiar lo que somos. Somos una ciudad de inmigrantes”, dijo de Blasio en español durante una rueda de prensa desde el ayuntamiento. “Protegeremos a todo el mundo independientemente de donde venga e independientemente de su estatus migratorio”.

De Blasio fue uno de los que expresó decepción el día de hoy miercoles, al decir que los fondos federales que dejaría de recibir Nueva York son dirigidos en su mayoría a la policía de la ciudad y por lo tanto, la municipalidad sería ahora menos segura. También destacó que la orden ejecutiva tira por los suelos años de grandes avances en la relación entre los inmigrantes y la policía, ya que los primeros confían más en las autoridades debido a la política de santuario.