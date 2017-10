¿Y Qué Diablos es la Cientología?

La cientología es una institución rodeada de misterio y controversia. En Europa es considerada un culto pero en EE.UU. es una religión y tiene una influyente comunidad de seguidores adinerados. Fue fundada en Los Angeles, California, en los años 50 por el autor de ciencia ficción L Ron Hubbard, quien preconizaba que los seres humanos contienen las alma de los Thetans, criaturas inmortales responsables de la creación del Universo.

Sin embargo, el mundo ha sido invadido por las fuerzas oscuras de los Engrams y los individuos pueden limpiarse e iluminarse sólo mediante una terapia intensiva llamada Dianética.

Con una clara retórica mística, esta organización propone el “estudio de la verdad” y el manejo del espíritu en relación con sí mismo, con los otros y con la totalidad de la vida. Para sus detractores, es un secta cuyo objetivo es la manipulación mental de sus seguidores.

La Cienciología surgió en EE.UU. y se ramificó por todo el mundo. Se trata de un procedimiento costoso y los cienciologistas esperan que sus seguidores donen sumas considerables.

En EE.UU., donde la cienciología ha atraído un buen número de estrellas de Hollywood, la Iglesia disfruta todos los derechos de una religión reconocida.

Pero varios gobiernos de Europa, incluyendo Reino Unido y Francia le han negado a la cienciología las excenciones impositivas que disfrutan otras Iglesias porque es considerada un culto.

La polémica Iglesia o culto, enfrenta desde actualmente un juicio en Francia por presunto fraude organizado.

El proceso se basa en la denuncia de una ex integrante del culto, que alegó haber sido presionada para pagar grandes sumas de dinero a la organización.

Se espera que el proceso dure dos semanas y, de resultar culpable, podría tener que disolver sus principales estructuras en Francia, donde asegura contar con unos 20.000 fieles.

Asimismo, podría tratarse de la primera vez que la Cienciología esté prohibida en Europa.

La cara visible de la organización la proporcionan dos actores famosos, John Travolta y Tom Cruise, y numerosos fieles que, en las principales arterias de varias ciudades europeas, tratan de atraer a los transeúntes para que se sometan a una prueba de personalidad.

La querellante en el juicio que se inicia en París asegura que miembros de la Cienciología le ofrecieron la prueba de personalidad de forma gratuita, pero que terminó gastando todos sus ahorros en libros, medicamentos y un E-meter, un aparato electrónico que presuntamente mide el estado mental de las personas y forma parte de la parafernalia del culto.

Según el corresponsal de la BBC en París, Hugh Schofield, las autoridades francesas no han ocultado su desagrado hacia la Cienciología.

En Francia, este grupo es considerado oficialmente como una secta y no es la primera vez que tiene problemas con la ley.

De hecho, el juicio que comienza este lunes reitera los términos de otro proceso que el culto enfrentó en 2002 por fraude y falsa publicidad en sus esfuerzos para reclutar y mantener a sus miembros.

Según el juez Jean Christophe Hullin, quien instruye la causa, la Cientología ha engañado a las partes civiles “con su recurso sistemático a tests de personalidad desprovistos de todo valor científico (…) con el único objetivo de vender sus servicios o diversos productos”.

Una iglesia criticada

En “Going Clear Going Clear: Scientology and the Prison of Belief” un documental de HBO, dirigido Alex Gibney, ganador de un Oscar en 2008, se habla, entre otros asuntos, de la supuesta manipulación a la que se somete de los miembros de la Iglesia de Cienciología -religión fundada en California en los años 50 por el escritor de libros de ciencia ficción L. Ron Hubbard- y de los presuntos abusos físicos y psicológicos que padecen.

Además, el documental cuestiona las exenciones fiscales de las que disfruta la organización en EE.UU. gracias a las supuestas gestiones de su líder, David Miscavige, con el gobierno estadounidense, lo que le habría permitido amasar un enorme patrimonio.

En el documental también se asegura que la iglesia -que en países como Francia es considerada una secta- jugó un papel fundamental en la separación del actor Tom Cruise, su miembro de más alto perfil, de Nicole Kidman, también actriz y su esposa entre 1990 y 2001, a la que habrían espiado.